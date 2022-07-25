Акции и офис "Форвард Банка" российского бизнесмена Тарико передали в управление АРМА

Суд вынес решение о передаче передачи 100% акций "Форвард Банка" и его центрального офиса в управление АРМА.

Об этом пишет Finbalance со ссылкой на определение Шевченковского райсуда Киева от 13 июля.

Отмечается, что на эти активы суд наложил арест 15 июня.

Ранее сообщалось, что по материалам СБУ суд арестовал акции и имущество алкогольного дистрибьютора "Руст" и банка Форвард российского бизнесмена Рустама Тарико.

Следствие установило, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мер РФ, направленных на ослабление нашего государства.

В целом ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц составляет почти 880 млн грн, а корпоративных прав - более 1,2 млрд грн. СБУ публично не называет фигурантов дела, но, по данным источника ЭП в правоохранительных органах, речь идет об ООО "Руст Украина" АО "Банк Форвард" российского бизнесмена Рустама Тарико.

Справка. Рустам Тарико – российский миллиардер, владелец и председатель совета директоров российского банка "Русский стандарт", владелец алкогольного холдинга Roust. В последнее входят такие бренды водки как "Русский стандарт", "Зелёная марка", "Парламент" и "Журавли". В 2016 году состояние Тарико оценивалось в 0,5 млрд долл – тогда он занимал 168 место в рейтинге самых богатых россиян. ВИДЕО ДНЯ

Ранее "Форвард Банк" тоже назывался "Русский стандарт".

По данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2022 года "Форвард Банка" составляли 2,31 млрд грн, объем вкладов физлиц – 1,73 млрд грн.

Экономическая правда