Цены на нефть продолжают падать несколько недель подряд – Bloomberg

Цены на нефть в начале недели подешевели примерно на 2,5% из-за волнений по поводу замедления экономики, затмивших признаки жесткого физического рынка сырой нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, нефть West Texas Intermediate упала в цене ниже 94 долларов за баррель после того, как в пятницу завершился третий недельный спад. Такое падение является самым продолжительным в этом году.

Ожидается, что на этой неделе Федеральная резервная система одобрит еще одно значительное повышение процентной ставки, поскольку центральный банк США борется с стремительной инфляцией, усиливая давление на спрос.

"Хотя цены были нестабильными, я ожидаю возобновления снижения давления на нефть. А заседание ФРС, по всей вероятности, послужит новым напоминанием об экономических трудностях", – сказал основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Издание добавляет, что в последнее время на рынке нефти наблюдалась волатильность, характеризующаяся резкими колебаниями и низкой ликвидностью, поскольку инвесторы жонглируют конкурирующими прогнозами спроса и предложения.

Цены на нефть выросли за год примерно на 25%, хотя фьючерсы потеряли большую часть прироста, который наблюдался после вторжения России в Украину в конце февраля. Вторжение России побудило многих потребителей отказаться от производителя ОПЕК+, что привело к тому, что Саудовская Аравия и Ирак перенаправили больше нефти в Европу.

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В то время как нефть была подкошена эскалацией опасений, направляемых США к рецессии, трейдер-старейшина Пьер Андюран говорит, что спрос на нефть может превысить ожидания, даже если мировая экономика пошатнется.

По его словам, рост потребления отстает от тенденции за четыре десятилетия за последние несколько лет из-за блокирования вирусов и должен вернуться к нормальному уровню, сказал он в Twitter.

Оперативный спред нефти Brent составил 4,94 доллара за баррель, что на 1 доллар выше, чем в начале месяца.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что цены на нефть упали более чем на 1 доллар за баррель из-за усилий глобального центрального банка обуздать инфляцию и перед ожидаемым ростом запасов сырой нефти в США из-за снижения спроса на продукцию.