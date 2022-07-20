Цены на нефть продолжают падать – Reuters

Цены на нефть упали более чем на 1 доллар за баррель из-за усилий глобального центрального банка обуздать инфляцию и перед ожидаемым ростом запасов сырой нефти в США из-за снижения спроса на продукцию.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть марки Brent с поставками в сентябре упали на 1,50 доллара, или на 1,4%, до 105,85 долларов за баррель до 06:45 по Гринвичу. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставками в августе снизилась на 1,40 доллара, или на 1,3%, до 102,82 доллара за баррель. Срок действия контракта на WTI истекает позже в среду.

Более активный сентябрьский контракт на WTI стоил 99,09 доллара за баррель, снизившись на 1,65 доллара.

Напомним, цены на нефть стремительно подскочили на предыдущей сессии, оказавшись между опасениями относительно предложения из-за санкций Запада против России и давлением из-за указаний центральных банков на то, что они повысят процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Во вторник оба контракта повысились примерно на 1% из-за ограниченных поставок по всему миру, которые также удерживали оперативные межмесячные спреды Brent в широком беквордальном режиме на уровне примерно 4,40 доллара за баррель. Цены на начальный месяц выше, чем в последующие месяцы на рынке с расстоянием, что указывает на ограничение предложения.

В пятницу открытый интерес к фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже упал до самого низкого уровня с сентября 2015 года, поскольку инвесторы сокращают рискованные активы, поскольку обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки США.

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"Люди переходят из продуктов Delta 1 – просто из лонгов по фьючерсам или лонг через индекс – на опционы из-за резкого отката. Они перешли от того, чтобы быть полностью подвергнуты недостаткам, а начали исследовать их с помощью опционов, стремясь к покупке кругов, колл-спредов и продаже пут", – рассказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Напоминаем:

14 июля стоимость фьючерса нефти Brent в течение дня опускалась ниже 95 долларов за баррель, то есть до уровня 23 февраля.