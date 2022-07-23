Платформа United24 собрала уже более 5 миллиардов – Зеленский

За время работы фандрейзинговой онлайн-платформы United24 уже удалось собрать более 5 млрд грн.

Об этом на открытии Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Укринформ".

"Мы запустили и принципиально новую государственную благотворительную платформу – United24, которая позволяет объединить потенциалы разных, абсолютно разных обществ, общественную активность на разных континентах мира, усилия бизнеса и сферы культуры, чтобы реализовать конкретные проекты для защиты и восстановления нашего государства, которые сейчас нам очень нужны", – заявил Зеленский.

Также Зеленский во время онлайн-звонка обсудил с участниками группы Imagine Dragons их будущее сотрудничество с фандрейзинговой платформой United24 – они будут продвигать направление "Медицинская помощь".

Imagine Dragons присоединились к легенде футбола Андрею Шевченко, выдающейся теннисистке Элине Светолиной и американскому актеру Лиеву Шрайберу, которые уже помогают платформе United24 собирать средства для Украины.

Следующего посла объявят через неделю.

Напоминаем:

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Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.

Через месяц после запуска краудфандинговой платформы United24 на оборону и восстановление Украины было собрано более 50 млн долларов.

Экономическая правда