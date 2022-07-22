Разблокированные порты смогут экспортировать 3 миллиона тонн агропродукции ежемесячно

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Три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать ежемесячно около 3 млн тонн агропродукции – такова оценка Министерства инфраструктуры.

Об этом в комментарии Экономической правде рассказал заместитель министра инфраструктуры и участник украинской делегации на переговорах Юрий Васьков.

"Если мы говорим об объеме, это может быть 3 и более миллиона тонн в месяц. Запускать будем постепенно, через несколько недель с начала работы можно будет говорить о более точном объеме. Но мы видим, что 3 млн. тонн и более — это возможно", – говорит он.

Возить зерно Украина планирует в ту же страну, в которую экспортировала его как до полномасштабного вторжения, так и после – наземными путями. По данным 2021 г., крупнейшими импортерами были Китай, Египет, Турция и Индонезия.

При этом Васьков допускает, что сразу может не быть достаточного количества судов: "Я точно знаю, что есть компании, которые готовы направить флот. Но, безусловно, чтобы выйти на пропускную способность портов, нужно время. Чтобы страховые компании и судовладельцы увидели, что это работает, работает безопасно – это будет проще".

Ожидается, что судовладельцы столкнутся с большим страховым тарифом, чем в мирное время, констатирует Васьков. Однако Украина проводит работу в этом направлении:

"Чтобы его (тариф) улучшить, мы провели переговоры с генсеком ООН и с председателем Международной морской организации, и высказали пожелание, чтобы на основании этой инициативы (по деблокаде) пересмотреть северо-западную зону Черного моря на более мягкую категорию в соответствии с военными. рисков. Они пообещали содействовать этому вопросу", – рассказал участник украинской делегации.

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Несмотря на все, сказать, какой будет страховой тариф и насколько это будет сложно, Украина сможет через несколько недель после того, как инициатива заработает.

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Напоминаем:

В Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

Благодаря разблокированию трех украинских портов на Черном море экспортная выручка за месяц вырастет на 1 млрд. долларов.