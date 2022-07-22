Черноморский порт может заработать первым: когда пойдет первое судно

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Первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

Об этом в комментарии Экономической правде рассказал заместитель министра инфраструктуры и участник украинской делегации на переговорах Юрий Васьков.

"По нашим пожеланиям, работа должна начаться в течение ближайших 3-4 суток. Для этого необходимо, чтобы Координационный центр в Стамбуле был укомплектован, мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Но должны быть сформированы представители всех четырех сторон", – рассказал Васьков.

По его словам, это можно сделать в течение четырех суток, и тогда начнется непосредственно возобновление судоходства.

По уточнению о проведении разминирования территориальных вод, он отметил, что этот вопрос прежде всего военный, однако в любом случае можно будет начать возить зерно из одного порта, добавить другой, после чего заработают все трое.

Первым таким портом может быть Черноморский, затем – Одесский, а последним заработает порт Южный.

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Напоминаем:

В Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Благодаря разблокированию трех украинских портов на Черном море экспортная выручка за месяц вырастет на 1 млрд. долларов.