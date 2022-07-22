Доллар в обменниках подорожал на гривню за день: что говорят в НБУ

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На второй день после коррекции официального курса гривни коммерческие банки повысили курсы обмена в кассах, а на черном рынке доллар ослаб на гривню за день – в НБУ говорят, что такое явление временное.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

Черный рынок

Котировки гривни против доллара на 11:40 составили 38,49 – 39,04 грн. Курсовые спреды, то есть разница между курсом купли и продажи валюты, растут второй день подряд. Еще вчера после обеда, после оглашения Нацбанком решения о девальвации гривни до 36,55 грн за доллар, курс составлял 37,56 – 37,96 за доллар.

Для сравнения, утром в четверг доллар на черном рынке можно было продать за 36,73 грн., а купить – за 37,06 грн.

Банки

Банки не сразу отреагировали на решение НБУ, и уже на следующий день наличный курс в кассах существенно вырос.

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Так, 22 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 37 – 38,5 грн (курс на 21 июля – 36,4 – 37,15 грн);

Евро – 37,5 – 39 грн (курс на 21 июля – 36,8 – 37,7 грн).

В разрезе банков, Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 37,5 – 38,5 грн, Сбербанк – 37,0 – 38,8 грн, Укрэксимбанк – 37,5 – 38,5 грн, Райффайзен – 37,7-38,8 грн. грн.

Некоторые банки также повысили курс по безналичным расчетам в валюте (например, при оплате картой за границей). Так, курс в ПриватБанке составляет 36,9 грн за доллар, в Ощаде – 37,64 грн, в Укрэксимбанке – 38,2 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 36,87 грн.

Что говорит Нацбанк

Как в пятницу во время эфира, организованного КШЭ, рассказал заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук, паника на наличном рынке должна угаснуть за несколько дней.

Понятно, что в первые дни мы можем увидеть определенное паническое поведение на наличном сегменте валютного рынка. Мы это видели вчера: существенно расширились спреды. Рынок сейчас ищет новую точку равновесия, и я думаю, что это будет максимум 1-3 дня, и она будет найдена", – рассказал Николайчук.

В НБУ ожидают, что определенный спрэд между наличным сегментом рынка и межбанком будет, но он будет значительно меньше, чем по курсу 29,25 доллара.

Также, добавил замглавы НБУ, регулятор видит гораздо больше возможностей защищать "новый" курс, чем при курсе 29,25 за доллар. "Поэтому, по нашему мнению, доверие к этому уровню курса должно быть гораздо больше", - резюмировал он.

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Напоминаем:

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США. Сразу после этого средний курс гривни на черном рынке 21 июля рухнул почти на гривню по сравнению с утренними котировками.