В РФ из-за санкций возникли проблемы с поставками жевательной резинки Orbit

Американская Mars, крупнейший игрок на российском рынке жевательной резинки, столкнулась со сложностями с поставками этого продукта под брендом Orbit.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, компания не отгружает новые партии, поскольку столкнулась с нехваткой импортных ингредиентов.

Еще два собеседника издания в крупных сетях говорят, что Mars предупреждал о сокращении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменениях в цепочке поставок.

Так, в сети "Верный" подтвердили перебои в поставках жевательной резинки Orbit. По словам представителя сети, Mars предупредил, что не сможет отгружать примерно половину имеющегося в сети ассортимента до конца года, а на оставшуюся половину наложено временное ограничение поставок до конца июля.

При этом причина сокращения поставок и производства может быть в подпадании под санкции ЕС резиновой основы для жвачки из синтетических полимеров.

Представитель Mars на вопросы газеты не ответил.

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Американская Mars – один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Портфель брендов включает в себя Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M's и другие.

В России компания управляет десятью фабриками, жевательные резинки Orbit выпускаются на площадке в Санкт-Петербурге. Структуру дохода по сегментам Mars не раскрывает.

Напоминаем:

Американские производители продуктов питания и кормов для животных Mondelez International и Mars сворачивают капитальные вложения и расходы на рекламу в России из-за войны в Украине.

Компания Mars, производящая сладости M&M, Snickers и Skittles, сокращает производство в России и прекратит торговлю с агрессором, а полученные прибыли передаст на помощь Украине.

Экономическая правда