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Банки группы Raiffeisen прекращают обмен наличной гривни на иностранную валюту за границей

Пятница, 22 июля 2022, 10:08 - Алексей Павлыш

Банки Группы Райффайзен в Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии прекращают обмен наличной гривны с 25 июля в связи с решением НБУ.

Об этом сообщили в украинском Райффайзен Банке.

Там напомнили, что Нацбанк Украины внес 21 июля изменения в свои нормативные документы, согласно которым, начиная с понедельника 25 июля 2022 года, коммерческим банкам Украины будет запрещено покупать наличную гривну у иностранных финансовых учреждений.

"Поэтому банки группы Райффайзен в Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии прекращают обмен наличной гривни с указанной даты", - говорится в сообщении.

"Райффайзен Банк первым среди украинских банков обеспечил перевозку гривневых наличных из Европы в Украину.

За время предоставления этой услуги украинцы обменяли более 1,1 млрд грн наличными на местную валюту в сети Группы Райффайзен", - заявили в банке.

Экономическая правда

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