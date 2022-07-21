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Levi's нашел покупателя на часть магазинов в РФ – СМИ

Четверг, 21 июля 2022, 18:55 - Алексей Павлыш

Уходящая из РФ сеть Levi Strauss & Co (бренд Levi's) договорилась о продаже прав аренды на свой магазин в торговом центре "Авиапарк" в Москве и части товарного стока российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate.

Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя дистрибьютора.

По его словам, компании договариваются о продаже и других точек Levi's, но он не уточнил их количество и названия торговых центров.

Факт переговоров о передаче прав аренды на другие магазины подтвердил источник издания, знакомый с ходом соглашения от американской стороны.

В российском представительстве Levi's соглашение не комментируют.

Напомним:

Сообщалось, что сеть продаж джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила покинуть российский рынок после 29 лет работы: компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.

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