Levi's нашел покупателя на часть магазинов в РФ – СМИ
Уходящая из РФ сеть Levi Strauss & Co (бренд Levi's) договорилась о продаже прав аренды на свой магазин в торговом центре "Авиапарк" в Москве и части товарного стока российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate.
Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя дистрибьютора.
По его словам, компании договариваются о продаже и других точек Levi's, но он не уточнил их количество и названия торговых центров.
Факт переговоров о передаче прав аренды на другие магазины подтвердил источник издания, знакомый с ходом соглашения от американской стороны.
В российском представительстве Levi's соглашение не комментируют.
Напомним:
Сообщалось, что сеть продаж джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила покинуть российский рынок после 29 лет работы: компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.
Экономическая правда