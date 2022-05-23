Сеть джинсовой одежды Levi Strauss & Co окончательно покинет российский рынок – СМИ

Сеть по продажам джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила покинуть российский рынок после 29 лет работы: компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на фэшн-рынке.

По словам собеседников, компания ищет покупателей на часть своих магазинов в РФ.

Levi Strauss & Co прекратила поставки товаров, а остатки планирует реализовать через другие площадки, говорят источники.

Один из собеседников называет одним из потенциальных покупателей магазинов Levi's в РФ турецкий Fiba Holding A.S (развивающий точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России).

Собеседник газеты среди ритейлеров одежды утверждает, что также ведет переговоры с Levi's, но никаких принципиальных договоренностей пока не достигнуто.

В главном офисе Levi's изданию не ответили. Связаться с Fiba Holding газете не удалось.

Крупный производитель джинсовой одежды Levi Strauss&Co основан в 1853 году. Первый магазин в РФ был открыт в 1993 году.

По разным данным, в настоящее время в РФ насчитывается около 90 торговых точек Levi's, из которых часть может быть открыта франшизой. Совокупная выручка группы в 2021 году была $5,8 млрд, на российскую часть бизнеса приходится не более 2%.

В марте главный офис Levi's заявил о приостановлении коммерческой деятельности и каких-либо инвестиций в России из-за вторжения РФ в Украину.

Позже исполнительный директор Levi Strauss&Co Чип Берг говорил Financial Times, что компания не имеет планов возобновлять работу магазинов в РФ в 2022 году.

Источники "Коммерсанта" в двух крупных онлайн-площадках рассказали, что компания отгрузила товар на новый сезон по плану и сообщила, что дальнейшие поставки не предусматриваются.

По словам гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, в условиях прекращенных поставок розничный бизнес Levi Strauss – это преимущественно портфель прав аренды, которые впоследствии могут быть проданы даже дешевле. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько согласна, что найти покупателя будет очень сложно.

Экономическая правда