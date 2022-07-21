Россия лжет по поводу причин глобального роста цен на продукты – посол США в ООН

Россия сознательно дезинформирует мировое общество, что причиной глобального роста цен на продукты питания введены США и другими странами санкции, хотя они не распространяются на продукты питания и удобрения.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Россия лживо утверждает, что санкции, введенные Соединенными Штатами и нашими союзниками, являются причиной глобального роста цен на продукты питания. Это чистая дезинформация", – отметила Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что Россия хорошо осведомлена, что продукты питания и удобрения исключены из санкций США.

Напоминаем:

Страны Европейского союза согласовали новый пакет ограничительных мер против России, в который вошел запрет на импорт российского золота.

Потребительские цены в еврозоне растут рекордными темпами, и в июне инфляция достигла 8,6% в годовом исчислении.