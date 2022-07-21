Украина ожидает получить 16-17 миллиардов долларов от партнеров до конца года

Украина ожидает в июле 3 миллиарда долларов внешнего финансирования, а к концу года 16-17 миллиардов.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

"На этот месяц получим или ожидаем более 3 млрд дол. До конца года речь идет об от 16 млрд до 17 млрд с учетом уже полученного", – сказал он.

По словам Марченко, Украина с начала войны получила около 13 млрд долл. внешнего финансирования, в том числе в июне – 4,4 млрд долл.

Также глава Минфина подчеркнул, что правительство пытается удерживать ежемесячный дефицит бюджета в пределах 5 млрд долл. и "даже принимать необходимые решения, чтобы эта рамка сужалась".

По его словам, речь идет не о повышении налогов, а о расширении налоговой базы.

В то же время министр финансов отметил, что пока страна не может обойтись без частичного финансирования госбюджета Национальным банком за счет выкупа военных облигаций.

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"Эти условия созданы тем, что у нас война. Мы не можем финансировать нашу армию за счет внешних источников: грантов и кредитов. Наши партнеры не дают нам на военную кампанию средств. Поэтому военную кампанию мы можем финансировать либо за счет налогов, либо за счет , в частности, выкупа облигаций Нацбанком. Это временно вынужденный шаг в условиях, когда мы воюем", – объяснил Марченко.

Напоминаем:

Ранее министр финансов Марченко заявлял, что в июле сумма международной финансовой помощи Украине не изменится по отношению к июню и составит около 4,4 млрд долларов.