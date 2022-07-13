Минфин: в июле Украина должна получить более $4 миллиарда помощи

В июле сумма международной финансовой помощи Украине не изменится по отношению к июню и составит около 4,4 млрд долларов.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире Единых новостей, которого цитирует Укрінформ.

По его словам, в этом месяце ожидается поступление 4,4 млрд долл. финансовой помощи от международных партнеров.

"В прошлом месяце мы получили 4,4 миллиарда долларов. В мае ситуация была не столь оптимистичная, мы получили всего 1,5 миллиарда долларов", - сказал Марченко.

Он отметил, что в правительстве прилагают максимум усилий, чтобы поступления от иностранных партнеров ежемесячно превышали 4 миллиарда долларов. "Это нам позволит и гривну поддерживать, и осуществлять все необходимые выплаты", - отметил министр.