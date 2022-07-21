Треть британских семей могут оказаться на грани энергетической бедности

Каждое третье британское домохозяйство может оказаться на грани энергетической бедности до октября из-за повышения цен на энергоносители.

Об этом свидетельствуют данные National Energy Action, передает Bloomberg.

Согласно данным NEA, количество домохозяйств, тратящих более 10% от общего дохода на энергию, в этом месяце вырастет до 8,2 миллиона, когда счета вырастут примерно на 60%. Этот прогноз учитывает скидку в 400 фунтов стерлингов (480 долл.) на счета для всех потребителей, установленную правительством в мае.

"Растущая стоимость энергии, особенно для малообеспеченных и уязвимых домохозяйств, является одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается страна", – сказал директор по политике NEA Питер Смит.

Также в июне инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума и аналитики ожидают продолжения роста до 11% в октябре, когда начнется дальнейшее повышение цен на энергоносители. Промышленность уже предупреждает, что эта зима будет сложной для многих людей.

Согласно данным Investec Bank Plc, лимит цен на энергоносители в Великобритании должен подскочить до рекордных 3285 фунтов в октябре и в дальнейшем примерно до 3360 фунтов в январе.

По оценкам NEA, 6,5 млн домохозяйств уже находятся в состоянии энергетической бедности по всей Британии – это более 50% увеличения только за шесть месяцев.

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National Energy Action прогнозирует, что в октябре эта цифра вырастет еще на 26%.

Напоминаем:

Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла годового уровня 9,4% в июне по сравнению с показателем в 9,1% в мае.