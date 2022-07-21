Нацбанк оставил учетную ставку в 25% - она может сохраниться до середины 2024 года

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Национальный банк не изменил уровень учетной ставки и оставил ее 25%, по прогнозам регулятора она сохранится на таком уровне до ІІ квартала 2024 года.

Об этом известно из брифинга по поводу решений Правления Национального банка по монетарной политике.

Такое решение НБУ принял с учетом длительного периода существенного ценового давления и преобладания инфляционных рисков на горизонте прогноза, а также необходимость обеспечения привлекательности гривневых активов и удержания курсовой стабильности.

Ставки по депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования овернайт остаются прежними. Регулятор предполагает, что это обеспечит дальнейший перенос эффектов от июньского повышения учетной ставки и ставок по монетарным операциям НБУ на рыночные ставки.

НБУ также приветствует решение Минфина относительно повышения ставки по годовым гривневым ОВГЗ на последнем аукционе и ожидает "дальнейшего приближения доходности по облигациям к рыночным уровням". Это будет стимулировать спрос на эти инструменты банками и другими инвесторами.

Базовый сценарий макроэкономического прогноза предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года.

При этом НБУ допускает возможность повышения ставки в будущем: "В случае реализации рисков, Национальный банк может повысить учетную ставку и ставки по своим монетарным операциям сверх текущих уровней для сохранения стабильности денежно-кредитной сферы и управляемости инфляционными процессами".

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Национальный банк сигнализирует готовность применять при необходимости дополнительные меры по защите международных резервов, улучшению монетарной трансмиссии и сдерживанию инфляционного давления.

Напоминаем:

Национальный банк 2 июня впервые с начала полномасштабного вторжения России изменил учетную ставку и принял решение повысить ее с 10% до 25%.

НБУ с 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США.