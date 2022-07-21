В США рассказали, когда заработают ограничения цен на российскую нефть

Ограничение цены на российскую нефть должно вступить в силу вместе с введением в декабре ограничений ЕС по страхованию этого товара.

Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адеем, передает Bloomberg.

"Мы следим за тем, что сделали европейцы. Они представили идею ограничить цену, но они также сказали, что до декабря планируют ввести запрет на страхование", – сказал чиновник.

Также на идее введения ограничения цен на российскую нефть настаивала министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, это ограничение избавит Путина крайне необходимого дохода и удержит цены от резкого роста, когда запрет на страхование вступит в силу.

Европейский Союз намерен запретить морской импорт российской нефти и нефтепродуктов до 2023 года. Механизм обеспечения выполнения этого запрета выделяет страховые компании, возмещающие судам, перевозящим нефть.

Намерение состоит в том, что поскольку организаций, предлагающих специализированное страхование и перестрахование для судов немного, потоки нефти на рынок ограничатся. А это, опасаются некоторые чиновники, может привести к резкому росту цен.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками ограничение цены на российскую нефть до 40-50 долларов за баррель, чтобы ограничить прибыль агрессора от энергоносителей и при этом продолжить их импорт.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Группы Семи близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, что уменьшит доходы государства-агрессора от его продаж до момента вступления в силу эмбарго на морскую нефть из РФ.