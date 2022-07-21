НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривен за доллар
Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В регуляторе объяснили, что такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.
При этом, официальный курс гривны к доллару США и дальше является фиксированным.
"При высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они заключаются в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важной предпосылкой восстановления экономики", - заявляют в НБУ.
В начале войны НБУ зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за 1 долл США.
В Нацбанке заявляют, что фиксация курса на таком уровне в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы.
"Механизм фиксации курса - стабилизатор экономики в текущих условиях. Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике", - добавили в НБУ.
Там подчеркнули, что в таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не отвечает реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий.
"Учитывая это, Национальный банк осуществляет разовую коррекцию официального курса гривни к доллару США и фиксирует его на уровне 36,5686 грн/долл США. Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности.
Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль над динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы. Это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики, что жизненно необходимо в условиях войны", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
По оценкам НБУ, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.
Коррекция официального курса гривни будет иметь лишь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен, обусловленное в последние месяцы, в первую очередь, последствиями войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также динамикой цен на мировых товарных рынках, добавляют в регуляторе.
В то же время фиксация официального курса на новом более устойчивом уровне позволит НБУ сохранить контроль над ценовой динамикой в Украине, отметили в Нацбанке.
При этом условия установления курса продажи и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными.
Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального.
Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем.
Экономическая правда