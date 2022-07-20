Гранты на бизнес в Дії: почти 5 тысяч украинцев подали заявки

В рамках программы есть работа уже 4 690 украинцев подали заявки на получение гранта по ряду направлений, в частности – на собственное дело, модернизацию перерабатывающего предприятия и поддержку аграриев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Из общего количества заявок 3817 проработано Ощадбанком. Больше всего 88% обращений были запросами на получение микрогранта для начала или развития собственного дела. По этой программе Ощадбанк верифицировал 2,5 тыс. заявок, а с более чем 670 потенциальными получателями грантов Государственная служба занятости провела собеседования.

Получить микрогранты могут как начинающие предприниматели, так и люди, уже имеющие опыт в предпринимательстве. Благодаря этим средствам они смогут начать собственное дело или его расширить.

Второе по количеству заявителей направление – поддержка перерабатывающих предприятий. Программа нацелена на увеличение доли переработки в украинском производстве и экспорте. Украинцы подали 438 заявок на получение грантов в этой сфере и с помощью полученных средств модернизируют собственные предприятия по выпуску готовой продукции.

Также 41 заявка поступила от аграриев на гранты развития тепличного хозяйства и садоводства. Программа позволит государству компенсировать потери из-за временной оккупации регионов, где овощеводство и садоводство развивалось активно. Это позволит обеспечить внутренний рынок сельскохозяйственной продукции и увеличить экспортный потенциал Украины.

Чтобы податься на получение гранта, необходимо:

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подать заявку на программу на портале Дія;

добавить бизнес-план создания нового или развития существующего бизнеса, план закладки сада или проект строительства теплицы;

подписать электронную подпись.

Напоминаем:

С 1 июля стартовала программа "єРобота", заявку на безвозвратный грант для собственного дела можно подать через Дію.

Первая программа в рамках "єРобота" – это гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес. Вторая – гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Также в рамках проекта можно получить гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га), строительство новых теплиц (до 7 млн грн), стартапы в ИТ, обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.