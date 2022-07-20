В Раде согласовали отсрочку платежей по евробондам – это сохранит $5 миллиардов

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал решение правительства отсрочить на два года платежи по украинским евробондам – это позволит за два года сохранить около 5 млрд долларов.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он отметил, что общая сумма еврооблигаций, по которым предлагается отсрочить платежи, достигает 17 миллионов долларов. Перенос выплат на два года позволит аккумулировать около 5 млрд долларов в военное время.

Как отмечают в Министерстве финансов, такое решение необходимо для сохранения валютной ликвидности внутри страны и уменьшения имеющегося ежемесячного дефицита бюджета в 5 млрд дол.

Также в правительстве добавили, что накануне дать оглашение запроса о согласии Украина обсудила свои планы с избранной группой основных владельцев еврооблигаций и ВВП-варрантов в частности – Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) и Gemsstock.

"После этих дискуссий Украина получила четкие признаки поддержки как запроса на согласие относительно еврооблигаций, так и изменений условий ВВП-варрантов от вышеупомянутой группы собственников", - отметили в Минфине.

Напоминаем:

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Правительства западных стран-кредиторов Украины планируют скоординированно остановить обслуживание долга Киева с 1 августа по конец 2023 года с возможным продлением еще на год.

Ранее в среду украинское правительство опубликовало постановления, которым поручило Министерству финансов договориться с кредиторами Украины об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варрантам – на один год.

В случае несогласования смен кредиторами Украина продолжит платить по долгам согласно действующим договоренностям.