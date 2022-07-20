США выделят Украине 169 миллионов долларов гуманитарной помощи

США через Агентство по международному развитию USAID окажут дополнительные 169 миллионов долларов помощи для поддержки людей, пострадавших от войны России против Украины.

Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter и официальный сайт USAID.

В посольстве рассказали, что предоставят необходимое питание, приют, воду, средства гигиены и медицинское обслуживание нуждающимся.

Дополнительное финансирование обеспечит экстренную продовольственную и денежную помощь, безопасную питьевую воду, материально-техническую поддержку.

А также поддержку управления информацией для гуманитарных операций, питания, экстренной помощи с убежищем, предметов гигиены, экстренной медицинской помощи и психиатрической помощи украинцам, непосредственно пострадавшим от конфликта, добавили в USAID.

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Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) начинают "Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине" (AGRI) на 100 миллионов долларов.

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Украина получит 1,7 миллиарда долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.