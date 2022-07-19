Правительство одобрило привлечение очередного гранта от США на 4,5 миллиарда долларов

Кабинет министров утвердил привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере 4,5 млрд долларов.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмигаль.

По его словам, эти средства поступят через целевой фонд, созданный Всемирным банком.

"Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу.

Мы благодарны Соединенным Штатам и всем нашим партнерам за постоянную финансовую поддержку", – заявил премьер.

Напомним:

Украина получит 1,7 миллиарда долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.

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Экономическая правда