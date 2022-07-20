Курс валют на 20 июля: гривня в обменниках продолжает укрепляться

Средний курс гривни в кассах банков 20 июля после двух недель непрерывного продолжает рост этой недели и составляет 36,5-37,1 грн за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 20 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США –36,5-37,1 грн (курс на 19 июля – 36,7-37,35 грн);

Евро – 36,7-37,6 грн (курс на 19 июля – 36,725-37,7 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 36,6-37,1 грн, Сбербанк – 36,5-37,2 грн, Укрэксимбанк – 36,45-36,95 грн, Райффайзен – 36,5-37,0 грн. грн.

Кроме того, некоторые банки отпустили свой курс для безналичных расчетов в валюте. В частности, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 36,101 грн за доллар, в Ощаде – 36,74 грн, в Укрэксимбанке – 36,95 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 35,7 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке тоже сократились. Так, к 12:40 они составляли 36,55-36,73 грн за доллар, а во вторник 19 июля колебались на уровне 36,91-37,11 грн.

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Напоминаем:

Государственный ПриватБанк с 6 июля установил рыночный курс валютообмена для безналичных операций, вместе с Приватом курс отпустил ряд других крупных банков Украины. После этого наличная гривна начала стремительно дорожать в обменниках и кассах.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – раньше он не мог отклоняться более чем на 10% официально установленного регулятором.