Цена на нефть упала до уровней 23 февраля

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Стоимость фьючерса нефти Brent в течение дня опускалась ниже 95 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Нефть впервые с начала войны в Украине опустилась ниже отметки, на которой она торговалась в двадцатых числах февраля – в последние дни перед вторжением.

После падения ниже 95 долларов стоимость нефти вернулась на уровень чуть выше 96 долларов, что более чем на 3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть устойчиво снижаются все последние недели на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, которое может привести к рецессии в американской экономике.

Помимо этого, снижению цен способствует удорожание доллара по отношению к другим резервным валютам.

После начала войны нефть значительно дорожала на опасениях, что Россия на фоне санкций может ограничить добычу.

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Экономическая правда