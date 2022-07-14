Цена на нефть упала до уровней 23 февраля
Стоимость фьючерса нефти Brent в течение дня опускалась ниже 95 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Нефть впервые с начала войны в Украине опустилась ниже отметки, на которой она торговалась в двадцатых числах февраля – в последние дни перед вторжением.
После падения ниже 95 долларов стоимость нефти вернулась на уровень чуть выше 96 долларов, что более чем на 3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Цены на нефть устойчиво снижаются все последние недели на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, которое может привести к рецессии в американской экономике.
Помимо этого, снижению цен способствует удорожание доллара по отношению к другим резервным валютам.
После начала войны нефть значительно дорожала на опасениях, что Россия на фоне санкций может ограничить добычу.
Экономическая правда