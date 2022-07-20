Британский ритейлер детских товаров Mothercare может уйти из РФ – СМИ

Британский бренд детских товаров и одежды Mothercare может уйти из России – владелец компании Кувейтская Alshaya Group начала поиск покупателей на бизнес, но не исключается и вариант с распродажей товарных остатков и закрытием торговой сети.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на одного из операторов розницы и двух работавших с компанией консультантов по недвижимости.

Отмечается, что в РФ бренд развивала компания "Монекс трейдинг" по франшизе.

По словам источника газеты, продажа бизнеса – самый желательный вариант как для Alshaya Group, так и для российской команды.

При этом рассматривается вариант с распродажей товарных запасов и окончательным закрытием всей сети магазинов, говорит собеседник газеты.

Он связал решение о продаже бизнеса в России с давлением со стороны правообладателя бренда – британской компании Mothercare.

Представители Alshaya Group и головного офиса Mothercare в Уотфорде на запрос издания не ответили.

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Собеседники газеты отмечают, что кувейтская компания хотела бы избежать сценария с ликвидацией российского юридического лица.

Она рассчитывает передать потенциальному инвестору сеть магазинов полностью или частично с оборудованием и командой, оптимизировав часть объектов, но сохранив самые ликвидные, рассказали источники.

У компании 118 торговых точек в 30 регионах России, 56 из них – в Москве. Покупатель сможет получить товарные запасы компании на полтора года.

На их закупку компания потратила около 3 млрд рублей и надеялась выручить от их реализации вдвое больше, сообщил один из собеседников "Ведомостей".

По его словам, сейчас "Монекс трейдинг" готов продать бизнес по закупочной цене товарных запасов. Дальнейшие поставки и разрешение на их реализацию под материнским брендом – под вопросом, заявил розничный оператор.

Напомним:

В марте британский ритейлер детских товаров Mothercare заявил, что все его операции в России, включая отгрузку всех товаров, были прекращены после вторжения России в Украину.

Экономическая правда