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Немецкое СМИ: Еврокомиссия хочет разрешить Москве ограниченный транзит в Калининград

Суббота, 2 июля 2022, 17:55 - Илья Колдомасов

Еврокомиссия намерена опубликовать разъяснение по поводу транзита в Калининград, Москве будет разрешено использовать маршрут для всех товаров, но в ограниченных количествах.

Об этом пишет DER SPIEGEL.

Согласно документу, России будет разрешено ввозить в Калининград подсанкционные товары, но только в объемах, сравнимых с поставками до вторжения.

Напоминаем:

Ранее в ЕК заявляли, что объявленные Литвой ограничения транзита товаров, которые Россия перевозит через ее территорию в Калининградскую область, связаны исключительно с санкциями ЕС и не затрагивают транзит базовых товаров.

С 18 июня Литва начала применять транзитные ограничения на попавшие под санкции ЕС товары между основной частью России и Калининградской областью.

Россия транзит
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Экономическая правда
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