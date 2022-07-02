Немецкое СМИ: Еврокомиссия хочет разрешить Москве ограниченный транзит в Калининград
Суббота, 2 июля 2022, 17:55 -
Еврокомиссия намерена опубликовать разъяснение по поводу транзита в Калининград, Москве будет разрешено использовать маршрут для всех товаров, но в ограниченных количествах.
Об этом пишет DER SPIEGEL.
Согласно документу, России будет разрешено ввозить в Калининград подсанкционные товары, но только в объемах, сравнимых с поставками до вторжения.
Напоминаем:
Ранее в ЕК заявляли, что объявленные Литвой ограничения транзита товаров, которые Россия перевозит через ее территорию в Калининградскую область, связаны исключительно с санкциями ЕС и не затрагивают транзит базовых товаров.
С 18 июня Литва начала применять транзитные ограничения на попавшие под санкции ЕС товары между основной частью России и Калининградской областью.