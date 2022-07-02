Арестованы еще 42 железнодорожных вагона российских компаний

В Сумской области наложили арест на 42 железнодорожных вагона, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в РФ стоимостью более 30 миллионов.

Об этом сообщила Нацполиция.

Там добавили, что вагоны с товарно-материальными ценностями въехали на территорию Украины еще до начала полномасштабного вторжения оккупантов.

"Из-за того, что там содержались опасные вещества, которые могли повлечь за собой чрезвычайную ситуацию, их перегнали подальше от границы, в малолюдный район", - резюмировали там.

Напоминаем:

Бюро экономической безопасности Украины и Офис Генпрокурора заявили о наложении судом ареста на 420 железнодорожных вагонов стоимостью свыше 500 млн. грн. и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн. грн., принадлежащих предприятиям РФ и РБ.