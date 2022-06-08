Суд арестовал имущество предприятий РФ и Беларуси стоимостью свыше 600 миллионов

Бюро экономической безопасности Украины и Офис Генпрокурора заявили о наложении судом ареста на 420 железнодорожных вагонов стоимостью свыше 500 млн. грн. и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн. грн., принадлежащих предприятиям РФ и РБ.

Об этом сообщают пресс-службы ОГП и БЭБ.

В ходе досудебного расследования установили, что должностными лицами российских и белорусских предприятий в 2022 году ввезены на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.

"С целью обеспечения сохранности указанного имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем Офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты.

Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 600 млн грн. Сейчас товарно-материальные ценности – удобрения и металлические катанки на сумму свыше 130 млн грн уже переданы в управление АРМА.

Кроме того, арестовано 420 вагонов ориентировочной стоимостью 500 млн грн. Решается вопрос об их передаче для использования "Укрзализныцей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Экономическая правда