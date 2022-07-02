Богатейшие люди планеты за полгода потеряли 1,4 триллиона долларов

В общей сложности 500 богатейших людей мира потеряли 1,4 триллиона долларов в первой половине 2022 года.

Об этом пишет bloomberg

Так, состояние Илона Маска упало почти на 62 миллиарда долларов. Состояние Джеффа Безоса уменьшилось примерно на 63 миллиарда долларов. Состояние Марка Цукерберга сократилось более чем вдвое.

"Это резкий отход от предыдущих двух лет, когда состояние сверхбогатых увеличилось, поскольку правительства и центральные банки ввели беспрецедентные меры стимулирования после пандемии Covid-19, подняв стоимость всего, от технологических компаний до криптовалют", - отмечает издание.

Там добавили, что основная причина таких событий - стремительный рост учетных ставок в центробанках для борьбы с повышенной инфляцией, от изменения которой страдают высокорисковые активы, в том числе акции компаний.

Напоминаем:

Потребительские цены в еврозоне растут рекордными темпами, и в июне инфляция достигла 8,6% в годовом исчислении.

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В мае потребительская инфляция в Канаде ускорилась до 7,7% в годовом исчислении по сравнению с 6,8% в апреле. Это самый большой годовой рост с января 1983 года.