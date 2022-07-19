Для деблокады портов могут создать контрольные центры в Одессе и Стамбуле – Financial Times

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С целью разблокирования украинских черноморских портов могут быть созданы два координационных центра, в Одессе и Стамбуле, с представителями всех стран.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В настоящее время идет детализация и финальное согласование договоренностей между Украиной, ООН, Турцией и РФ по разблокированию черноморских портов по итогам встречи в Стамбуле 13 июля.

Главные разногласия остаются в том, как обеспечить безопасность портов и судов для вывоза заблокированного в Украине зерна определенными коридорами.

Издание пишет, что Украина и РФ договорились проверять суда, следующие в порты и из портов, в двух контрольных центрах – одном в Стамбуле, а втором – на Черном море (вероятно, в Одессе). Возникает вопрос, кто может представлять в таком центре Россию. Агрессор настаивает, чтобы это были чиновники из бывшей советской страны, выяснили FT.

Собеседники издания говорят, что Россия якобы дала "заверение", что не будет наносить удары по грузовым судам. Но Украина пока не уверена в безопасности предложения безопасного коридора, и требует гарантии того, что Россия не нападет на украинские порты.

Украинские чиновники предполагают, что рамка сделки может быть согласована в ближайшие несколько дней. Но отсутствие согласия по ключевым вопросам означает, что до возобновления поставок могут пройти недели.

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Относительно гарантий безопасности отмечается, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, чьи тесные связи с Киевом и Москвой позволили ему быть посредником в переговорах, надеялся получить такие гарантии от Путина на трехстороннем саммите в Тегеране во вторник.

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Напоминаем:

Российский военный флот блокирует морские пути в порты Украины на побережье Черного моря, делая невозможным безопасную перевозку зерна в другие страны. Как следствие, агроэкспортеры должны были переориентироваться на речные порты и сухопутные пути – автотранспорт и железную дорогу. В июне таким образом удалось проэкспортировать более 2 млн. тонн агропродукции. До большой войны, для сравнения, месячный экспорт достигал 5-6 млн. тонн.

В ходе встречи между Украиной, ООН, РФ и Турцией в Стамбуле стороны договорились о деблокаде трех украинских портов для экспорта зерна. Соответствующий коридор должен заработать на этой неделе после подписания документа о его создании.