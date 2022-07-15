У Туреччині назвали терміни запуску коридору для перевезення зерна з України

Коридор для перевезення українських зернових та сільгосппродукції Чорним морем запрацює наступного тижня, після підписання документа про його створення.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС із посиланням на турецьку газету Yeni Şafak.

Документ мають підписати Україна, Туреччина, Росія та ООН. Голова Міноборони Туреччини Хулусі Акар додав, що підсумкову угоду з цього питання планується підписати наступного тижня.

Деталі, що стосуються функціонування координаційного центру, який створюється в Стамбулі під егідою ООН, стануть відомі наступного тижня, коли зустрінуться делегації "четвірки".

Згідно з "технічними домовленостями" сторін, перехідний процес функціонування зернового коридору координуватиме ООН. У портах, звідки планується вивозити зернові, будуть перебувати представники трьох країн, вони ж відстежуватимуть процес перевезення безпосередньо від виходу суден з українських портів до заходу до Стамбула.

Турецька газета також зазначає, що на зустрічі в Стамбулі було досягнуто домовленостей щодо розмінування українських портів. Цим питанням займатиметься Україна, вона ж визначатиме маршрут прямування суден із зерновими.

Джерело ТАСС в Анкарі розповіло, що нова зустріч військових делегацій Росії, Туреччини, України, а також представників ООН зі створення зернового коридору може відбутися 20-21 липня.

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Нагадуємо:

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники чотиристоронніх переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.

Російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з чиновниками ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі у Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо експорту зерна з України морським шляхом.

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників та України як незалежної держави.