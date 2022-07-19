Дубилет-старший будет обжаловать новое подозрение от НАБУ

Сторона защиты бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета не согласна с решением Высшего антикоррупционного суда оставить в силе заочный арест.

Об этом говорится в заявлении юристов, переданном ЭП.

"Александр Дубилет не скрывается. Он проживает в Израиле, куда уехал в 2017 году, еще задолго до вручения подозрения в феврале 2021 года. Состоит на консульском учете в посольстве Украины. Поэтому следствию известно его местонахождение", – цитируется представитель Дубилета Денис Бугай.

По словам самого Дубилета, он "десятки раз" обращался в НАБУ и САП с письмами и ходатайствами о сотрудничестве и проведении следственных действий, в частности, его допроса. Однако, как заявляет Дубилет, "все заявления и ходатайства остались без ответа".

"Во время апелляционного пересмотра суд не дал возможности Дубилету выступить в заседании. Поданное им ходатайство об участии в заседании дистанционно Апелляционная палата ВАКС безосновательно оставила без положительного ответа. И это при том, что клиент уже неоднократно принимал участие в заседаниях ВАКС дистанционно", – добавил Бугай.

Защита Дубилета будет оспаривать решение ВАКС, в частности, в Европейском суде по правам человека.

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Правоохранители установили новые факты хищения средств Приватбанка перед его национализацией на сумму 85 млн грн и сообщили о трех новых подозрениях, в частности – бывшему руководителю банка Александру Дубилету, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Экономическая правда