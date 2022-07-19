Из-за морской блокады аграрии могут посеять на 60% меньше пшеницы и ячменя – Сольский

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Украинские фермеры в результате морской блокады могут посеять от 30% до 60% меньше пшеницы, ячменя и озимых в этом году из-за недополученных средств от экспорта продукции.

Об этом министр агрополитики Николай Сольский рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, аграрии могут оказаться в состоянии финансового кризиса, если не будет снята российская блокада Черного моря. Многим из них не хватало денег, чтобы заплатить за семена, удобрения, гербициды и топливо для посева озимой пшеницы.

Вместо этого они выращивали бы рапс, который не используется в производстве зерновых или хлеба, но имеет более высокую цену и более низкую урожайность, а потому и легче транспортируется.

Сольский объяснил, что длительная блокада лишит фермеров денежных потоков и "разорвет финансовый цикл" сельского хозяйства, что приведет к дальнейшему значительному падению экспорта.

"Аграрии сократят посевы озимых, пшеницы и ячменя от 30 до 60%, – сказал он.

Хранение зерна пока не является критической проблемой, ведь фермеры могут использовать для этого мобильные хранилища. Но отсутствие экспортных продаж нанесет им финансовый удар. Хотя в Украине несколько крупных агробизнесов, 70% урожая выращивается именно на фермах среднего размера.

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Сольский предполагает, что правительство может быть вынуждено вмешаться в помощь фермерам. "В худшем случае правительству придется внедрить программы финансирования", - сказал он.

Украина – пятый в мире экспортер пшеницы. На страну приходится 80% пшеничного импорта Ливана, а для таких стран как Сомали, Сирия и Ливия Украина являются основным поставщиком.

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Напоминаем:

Российский военный флот блокирует морские пути в порты Украины на побережье Черного моря, делая невозможным безопасную перевозку зерна в другие страны. Как следствие, агроэкспортеры должны были переориентироваться на речные порты и сухопутные пути – автотранспорт и железную дорогу. В июне таким образом удалось проэкспортировать более 2 млн. тонн агропродукции. До большой войны, для сравнения, месячный экспорт достигал 5-6 млн. тонн.

В ходе встречи между Украиной, ООН, РФ и Турцией в Стамбуле стороны договорились о деблокаде трех украинских портов для экспорта зерна. Соответствующий коридор должен заработать на этой неделе после подписания документа о его создании.