Курс валют на 19 июля: гривня в обменниках продолжает укрепляться

Средний курс гривни в кассах банков 19 июля после почти двух недель непрерывного продолжает рост и составляет 36,7-37,35 грн за доллар, на черном рынке курс продаж опустился ниже 37 грн.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua

Так, 19 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 36,7-37,35 грн (курс на 18 июля – 36,8-37,5 грн);

Евро – 36,725-37,7 грн (курс на 18 июля – 36,75-37,65 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 36,7-37,2 грн, Сбербанк – 36,8-37,4 грн, Укрэксимбанк – 36,8-37,3 грн, Райффайзен – 36,9-37,4 грн. грн.

Кроме того, некоторые банки отпустили свой курс для безналичных расчетов в валюте. В частности, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 36,1 грн за доллар, в Ощаде – 36,84 грн, в Укрэксимбанке – 37,3 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 35,9 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке тоже сократились. Так, к 11:40 они составляли 36,91-37,11 грн за доллар, а в понедельник 18 июля колебались на уровне 37,16-37,39 грн.

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Напоминаем:

Государственный ПриватБанк с 6 июля установил рыночный курс валютообмена для безналичных операций, вместе с Приватом курс отпустил ряд других крупных банков Украины. После этого наличная гривна начала стремительно дорожать в обменниках и кассах.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – раньше он не мог отклоняться более чем на 10% официально установленного регулятором.