Поставки российской нефти в страны Азии упали на 30% ниже пиковых

Перенаправление по России сырой нефти от европейских потребителей в Азию не совсем удается – поставки в Китай и Индию упали почти на 30% по сравнению с пиком после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Показатели четырехнедельного среднего экспорта указывают на то, что морские потоки России имеют нисходящий тренд с середины июня, согласно данным отслеживания танкеров.

Исходя из этого, потоки упали до 3,24 миллиона баррелей в день в период до 15 июля, падая в течение каждой из последних четырех недель. Пока они упали на 467 тысяч баррелей в день, или на 13%, с середины июня.

В статье отмечается, что страны Азии, среди которых доминируют Китай и Индия, забирают более половины всей сырой нефти, поставляемой из России.

Потоки в Азию составляли от 55 до 56% общего морского экспорта России за последние шесть недель. Эта цифра включает объемы танкеров, следующих из портов Балтийского и Черного морей в Суэцкий канал, и снизилась с самого высокого уровня в 63% за четыре недели до 15 апреля.

Поставки в Китай составляли в среднем 784 тысячи баррелей в день за последние четыре недели, а в Индию – 679 тысяч баррелей в день. Но ожидается, что обе эти цифры возрастут, когда станут известны пункты назначения примерно 350 тысяч баррелей сырой нефти в день на танкерах, которые еще не сообщают о конечных местах разгрузки.

ВИДЕО ДНЯ

Поставки в остальные азиатские страны практически прекратились. Лишь редкие грузы направляются в Японию и Южную Корею из тихоокеанских терминалов.

Исходя из данных по текущим направлениям, средний поток российской нефти в Азию за четыре недели до 15 июля был самым низким за 15 недель.

В последние недели снова растет объем транспортировки из России в Северную Европу. Большая часть этого поступает в резервуары для хранения в Роттердаме в Нидерландах, а небольшие объемы попадают в Польшу и Финляндию. Потоки за четыре недели до 15 июля превысили 450 тысяч баррелей в день впервые за 11 недель.

Совокупные поставки в Болгарию и Румынию упали на 40% с середины июня и составляют в среднем 230 тысяч баррелей в день в течение недели до 15 июля.

Читайте также: Нужны новые санкции: танкеры РФ продолжают транспортировать нефть

Напоминаем:

Владельцы танкеров в Европе перевозят как можно больше российской нефти до вступления в силу энергетических санкций в декабре.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одним из основных пунктов седьмого пакета санкций Европейского союза против России должна стать полная изоляция мировой морской торговли.