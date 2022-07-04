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Греческие компании вытаскивают Россию из петли нефтяного эмбарго – Кулеба

Понедельник, 4 июля 2022, 09:45

Одним из основных пунктов седьмого пакета санкций Европейского Союза против России должна стать полная изоляция мировой морской торговли.

Об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба в интервью LB.ua.

"Мы хотим там видеть отрезание России от мировой морской торговли. Это означает, прежде всего, невозможность операторов кораблей предоставлять свои танкеры в распоряжение Российской Федерации. Так сложилось, что по крайней мере по последним данным, которые у меня были, что крупнейшими операторами, крупнейшим поставщиком танкеров для перевозки российской нефти морем являются частные греческие компании. Не правительственные компании, я не обвиняю правительство Греции, но частные греческие компании являются крупнейшими поставщиками, которые, по сути, вытаскивают Россию из петли нефтяного эмбарго. Это факт", - сказал Кулеба.

Также в седьмом пакете санкций Украина рассчитывает видеть полное отключение российских банков от SWIFT, эмбарго на сделки с российским золотом.

"Ну и персональные санкции, чтобы им было больно. Им, их близким, их любовницам, чтобы всем-всем было больно", – добавил министр.

По данным СМИ, Европейский Союз начал работу над следующим, седьмым пакетом санкций, в рамках которого в частности может быть введено эмбарго на импорт золота из России.

Напомним, 3 июля турецкая таможня задержала российское грузовое судно с зерном, украденным оккупационными силами и вывезенным из порта Бердянска.

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Европейская правда

Греция Россия нефть санкции МИД
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