Кулеба допустил, почему Путин должен согласиться на деблокаду украинских портов
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба видит лишь один аргумент, почему РФ может согласиться на деблокаду украинских портов – благосклонность стран Африки и Азии за "спасение от голода".
Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью Forbes Украина.
Он отметил, что к положительному результату разблокирования моря для вывоза украинского зерна остался один шаг.
"На встрече в Стамбуле делегации на уровне экспертов сели и проговорили ряд вопросов безопасности, находящихся в компетенции военных и логистов. Политически понимаем рамку. Осталось решить вопросы, связанные с логистикой и безопасностью", – рассказал Кулеба.
Сам министр с точки зрения логики видит лишь один аргумент, почему президент РФ Владимир Путин должен согласиться на деблокаду.
"Это его стремление показать странам, которые придерживаются нейтральности или больше склоняются к российской позиции относительно войны (в Африке, Азии), что он спас от голода, от роста цен на продукты питания", - пояснил Кулеба. "Во всем остальном я не понимаю, зачем ему это может потребоваться".
Соглашаясь на разблокировку украинских портов, считает Кулеба, Путин подрывает собственные усилия по подавлению украинской экономики.
"Думаю, у него сейчас на одних чашах весов - репутация России для стран Азии и Африки, а нежелание дать Украине заработать копейку - на других", - резюмировал он.
Напоминаем:
Во время встречи между Украиной, ООН, РФ и Турцией в Стамбуле стороны договорились о деблокаде трех украинских портов для экспорта зерна, все суда будут проверяться ВМС Турции.
Коридор для перевозки украинских зерновых и сельхозпродукции по Черному морю должен заработать на этой неделе, после подписания документа о его создании.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе встречи стороны добились "критического" прогресса.