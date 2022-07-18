Долю российского акционера Крюковского вагоностроительного завода передали АРМА
Голосеевский районный суд Киева передал Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) долю в уставном капитале Крюковского вагоностроительного завода, контролируемую россиянином Станиславом Гамзаловым.
Решение было принято 13 июля, свидетельствуют данные Единого судебного реестра, сообщает liga.net.
Речь идет о 25% КВСЗ, которые в 2012 году приобрела подконтрольная Гамзалову австрийская компания OW Capital Management. Эти акции арестовали в мае в рамках уголовного производства о выводе 192,9 млн грн в Россию из-за ряда убыточных контрактов.
Следствие считает, что Крюковский завод покупал по завышенным ценам комплектующие к железнодорожному подвижному составу у российских компаний, причастных к вооруженной агрессии РФ против Украины. А именно ЛЛМЗ-Камах, Мосавтостекло, Брянский завод поглощающих товаров, Ритм ТПТА, КрЕВРЗ.
"У органа досудебного расследования есть основания полагать, что должностными лицами ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" с целью вывода денежных средств в РФ был заключен ряд убыточных внешнеэкономических контрактов, на основании которых было перечислено 192 879 226 грн на текущие счета резидентов РФ за комплектующие к железнодорожному подвижного состава по завышенной стоимости, производству предприятий РФ, при наличии украинских аналогов по более выгодной цене", – говорится в судебном постановлении.
Напоминаем:
Прокуратура разоблачила схему вывода средств "Крюковского вагоностроительного завода" на счета российских предприятий.
В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии гражданина РФ, которому принадлежит 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", заводом систематически производились закупки деталей для строительства вагонов у предприятий из Российской Федерации по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости.
25% акций предприятия принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову, 37% – украинцу Владимиру Приходько.