Долю российского акционера Крюковского вагоностроительного завода передали АРМА

Голосеевский районный суд Киева передал Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) долю в уставном капитале Крюковского вагоностроительного завода, контролируемую россиянином Станиславом Гамзаловым.

Решение было принято 13 июля, свидетельствуют данные Единого судебного реестра, сообщает liga.net.

Речь идет о 25% КВСЗ, которые в 2012 году приобрела подконтрольная Гамзалову австрийская компания OW Capital Management. Эти акции арестовали в мае в рамках уголовного производства о выводе 192,9 млн грн в Россию из-за ряда убыточных контрактов.

Следствие считает, что Крюковский завод покупал по завышенным ценам комплектующие к железнодорожному подвижному составу у российских компаний, причастных к вооруженной агрессии РФ против Украины. А именно ЛЛМЗ-Камах, Мосавтостекло, Брянский завод поглощающих товаров, Ритм ТПТА, КрЕВРЗ.

"У органа досудебного расследования есть основания полагать, что должностными лицами ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" с целью вывода денежных средств в РФ был заключен ряд убыточных внешнеэкономических контрактов, на основании которых было перечислено 192 879 226 грн на текущие счета резидентов РФ за комплектующие к железнодорожному подвижного состава по завышенной стоимости, производству предприятий РФ, при наличии украинских аналогов по более выгодной цене", – говорится в судебном постановлении.

Напоминаем:

Прокуратура разоблачила схему вывода средств "Крюковского вагоностроительного завода" на счета российских предприятий.

ВИДЕО ДНЯ

В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии гражданина РФ, которому принадлежит 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", заводом систематически производились закупки деталей для строительства вагонов у предприятий из Российской Федерации по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости.

25% акций предприятия принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову, 37% – украинцу Владимиру Приходько.