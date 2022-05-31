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Укр / Рус

Средства "Крюковского вагоностроительного" выводились на счета российских компаний – прокуратура

Вторник, 31 мая 2022, 15:00 - Cергей Мельник
 
Киевская городская прокуратура

Прокуратура разоблачила схему вывода средств "Крюковского вагоностроительного завода" на счета российских предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии гражданина РФ, которому принадлежит 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", заводом систематически производились закупки деталей для строительства вагонов у предприятий из Российской Федерации по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости.

Правоохранители провели санкционированные обыски на территории завода, в ходе которых выявлены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином РФ.

По ходатайству прокуратуры корпоративные права "Крюковского вагоностроительного завода" арестованы и решаются вопросы передачи их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Уголовное производство нарушено по статьям завладения денежными средствами предприятия путем злоупотребления служебным положением и финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения границ государственной границы Украины.

25% акций предприятия принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову, 37% – украинцу Владимиру Приходько.

Экономическая правда

вагоны прокуратура Россия инфрастуктура
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