Падение экономики Беларуси усиливается: за полгода ВВП снизился на 4,2%

В первом полугодии 2022 г. ВВП Беларуси снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета (Белстат), пишет "Интерфакс".

Так, в январе-июне 2022 года ВВП Беларуси составил 87,4 млрд белорусских рублей.

При этом падение экономики Беларуси углубляется: по итогам января-мая снижение составило 3,4%, января-апреля - 2,1%. Динамика ВВП Беларуси перешла в отрицательную плоскость по итогам первого квартала (снижение на 0,4%), тогда как в январе-феврале ВВП вырос на 1,2%, в январе – на 2,7%.

МВФ ожидает снижения ВВП Беларуси в этом году на 6,4%, ЕБРР - на 4%, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings допускает падение до 15% на фоне западных санкций.

Напомним:

Международное рейтинговое агентство Moody's 14 июля заявило, что выплаты по внешнему долгу Беларуси в местных рублях являются дефолтом.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Экономика Лукашенко. Как Беларусь за два года потеряла все, что строила 10 лет

Экономическая правда