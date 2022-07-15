Moody's объявило дефолт Беларуси

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Международное рейтинговое агентство Moody's 14 июля заявило, что выплаты по внешнему долгу Беларуси в местных рублях являются дефолтом.

Об этом говорится в сообщении агентства.

28 июня Совет Министров и Национальный банк Беларуси решили выплачивать валютные долги в беларусских рублях.

До 29 июня Беларусь должна была выплатить купон по еврооблигациям-2027 в эквиваленте 22,9 млн долларов, но выплатила купон в беларусских рублях.

Другое рейтинговое агентство Fitch в ответ снизило долгосрочный рейтинг страны до преддефолтного С, запустив грейс-период.

13 июля Минфин Республики заявил, что вынужден платить в беларусских рублях, поскольку работу со страной и ее платежами по еврооблигациям из-за санкций прекратили Citigroup и Citibank.

Экономическая правда