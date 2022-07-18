Из-за энергокризиса долг европейских энергетических компаний вырос до 1,7 триллиона евро

Европейские энергетические и коммунальные компании из-за резкого повышения цен на нефть и газ вынуждены наращивать долговые обязательства.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что их общий долг, который рос после пандемии, в этом году увеличился до более чем 1,7 триллиона евро - это более чем на 50% больше, чем до 2020 года.

По данным Bloomberg, за первые шесть месяцев этого года энергетические компании Европы привлекли уже 45 млрд евро в форме облигаций и еще 72 млрд евро в виде займов.

Также сейчас компании этого сектора ведут переговоры по привлечению еще 24 млрд евро.

Так, немецкая Uniper SE пытается найти дополнительные 9 млрд евро средств, чтобы справиться с тяжелыми рыночными условиями, а чешская энергетическая компания CEZ CP ищет до 3 млрд евро.

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