Российский Газпром хочет списать сокращение поставок в ЕС на "форс-мажор" – СМИ

Российский "Газпром" объявил о форс-мажоре по поставкам газа в Европу по крайней мере одному крупному клиенту.

Об этом пишет Reuters, в распоряжении которого находится письмо "Газпрома" от 14 июля одному из крупных клиентов в ЕС.

В письме говорится, что "Газпром" - монополист экспорта российского газа по трубопроводам, не может выполнить свои обязательства по поставке из-за "чрезвычайных" обстоятельств, которые не зависят от него.

"Отмечается, что форс-мажор - пункт, когда бизнес пострадал от обстоятельств контролем, вступил в силу поставок от 14 июня", - отмечает агентство.

По словам источника издания, письмо касается поставок по газопроводу Nord Stream 1, который является основным маршрутом поставок в Германию.

"Газпром" пока не комментировал эту информацию.

"Эта мера, вероятно, приведет к эскалации напряженности между Россией и Западом из-за российского вторжения в Украину, которое Москва называет "специальной военной операцией", - подчеркивает Reuters.

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Напомним, с 11 июля Россия полностью остановила поставки газа в Германию через "Северный поток-1". Формальной причиной являются плановые ремонтные работы, которые должны завершиться через 10 дней. Однако в правительстве опасаются, что по завершении этого периода поставки могут не возобновиться.

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Экономическая правда