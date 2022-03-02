H&M остановил все продажи в россии из-за ее вторжения в Украину

Шведский ритейлер H&M Group заявил, что временно останавливает все продажи в России из-за ее нападения на Украину.

Об этом говорится в официальном заявлении группы.

"H&M Group глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех страдающих. H&M Group решила временно приостановить все продажи в России", – заявили в H&M. Магазины в Украине тоже временно закрыты из-за безопасности покупателей и коллег.

Кроме того, заявила компания, H&M Group жертвует одежду и другие необходимые вещи и осуществила финансовые пожертвования для фонда поддержки детей Save the Children и Управления ООН по делам беженцев.