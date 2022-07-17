На некоторых АЗС подешевело дизельное топливо

За неделю (8-15 июля) некоторые сети АЗС снизили цены на дизельное топливо в среднем на 30 коп/л до 56,19 грн/л.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Так, на AMIC ДТ подешевело на 51 коп/л до 56,49 грн/л. На 2 грн/л в Нефтеке, VostokGaz и Оласе.

На 1 и 1,5 грн/л, до 56,99, 54,49 и 54 грн/л дизтопливо подешевело в сетях BVS, Mango и Prime соответственно.

Напоминаем:

Ситуация с наполнением рынков сжиженного газа и дизельного топлива уже улучшилась, бензиновый рынок наполнится через 1,5-2 месяца.