Чаще всего компании релоцируется во Львовскую, Закарпатскую и Черновицкую области.

Большинство компаний переместили свои мощности во Львовскую (24,6% релокированных предприятий), Закарпатскую (16,1%) и Черновицкую (11,4%) области.

Об этом сообщает Минэкономики.

А по состоянию на 15 июля по программе релокации в безопасные регионы перемещено 678 предприятий. Из них 68% (467 предприятий) уже возобновили свою работу.

Среди предприятий уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (38,7 %), перерабатывающей промышленности (33,1 %), информации и телекоммуникации (5,9 %) , профессиональной, научной и технической деятельности (5,3%)

Напоминаем:

Большинство бизнесов переместилось в пределах Украины, в центральные или западные регионы, за границу релоцировалось 11% опрошенных предприятий, а 17% ответили, что переместились и в пределах Украины, и за границу.