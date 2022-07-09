Стало известно, куда в основном релоцируется бизнес

Большинство бизнесов переместилось в пределах Украины, в центральные или западные регионы, за границу релоцировалось 11% опрошенных предприятий, а 17% ответили, что переместились и в пределах Украины, и за границу.

Об этом говорится в опросе Gradus.

Около половины бизнесов либо уже провели релокацию, либо планируют ее осуществить и готовят свой бизнес к этому.

Так, 48% владельцев и руководителей бизнеса считают, что их бизнес не нуждается в релокации, и они работают в той географии, в которой работали до войны.

12% заверили, что произошло полное или частичное перемещение бизнеса. И еще 20% заходят сейчас в процессе релокации. 18% опрошенных предприятий нуждаются в релокации и планируют ее, но она еще не состоялась.

Переезжающие в ЕС в основном выбирают Польшу (63%) и Германию (25%), а также Бельгию, Болгарию и Эстонию.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Западные регионы страны конкурируют за то, чтобы именно в них переезжали производства, которые совершают релокейт в более безопасное место.









