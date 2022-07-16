Ассоциация: в течение следующих 12 месяцев аграриям потребуется 9 миллиардов долларов

Сельскохозяйственным производителям необходимо дополнительное финансирование в объеме около 9 миллиардов долларов в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

По их оценкам, именно такая потребность формирует невозможность реализовать продукцию на экспорт и необходимость подготовки к посеву культур под урожай следующего года.

Гендиректор УКАБ Роман Сластьон говорит, что около 20% прошлогоднего урожая до сих пор не реализовано. А по урожаю 2022 года в течение маркетингового года будет реализовано только 30-35% объема зерна.

"В то же время внутренние цены на зерновые и масличные культуры снизились на 40-50% по сравнению с довоенным уровнем. То есть, в выражении стоимости поступления от реализации урожая этого года за 2022/23 маркетинговый год составит около 20-25% от прошлогодних", - говорит он.

Поэтому, по мнению УКАБ, аграриям для проведения сбора урожая этого года, выплат арендной платы владельцам земельных паев и посева культур под урожай в следующем году потребуются дополнительные деньги.

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