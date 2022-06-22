Косвенные потери агросектора от войны превышают $20 миллиардов

Косвенные потери в сельском хозяйстве из-за уменьшения производства, блокады портов и удорожания производственных факторов оцениваются превышающими 23,3 млрд долларов.

Об этом говорится в обзоре Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Министерством агрополитики.

Косвенные потери учитывают недополученный доход аграриев из-за меньших объемов производства и дополнительных средств, которые производители вынуждены тратить из-за войны войны.

Так, недополученный урожай агрокультур оценивается в 9,6 млрд дол. Наиболее значимое снижение в прогнозируемом урожае 2022 года отмечается для производства пшеницы (спад в 33% по сравнению с базовым сценарием), подсолнечника (32%) и ячменя (31%), поскольку значительная часть производства этих культур находится непосредственно в страдающих регионах активных боевых действий и оккупации.

Согласно расчетам, в 2022 году ожидается 22% меньший урожай других сельскохозяйственных культур, что означает дополнительные недополученные доходы в размере 3,3 млрд долларов.

Спад поголовья в животноводстве приводит к уменьшению объема производства на несколько лет вперед, и общие потери животноводческого сектора оцениваются в 682 млн. долларов.

Потери из-за меньшего урожая многолетних культур достигли 89 млн. дол. В среднем для начала плодоношения новых многолетних насаждений понадобится пять лет. Потери урожая многолетних насаждений в течение пяти лет составят 222,4 млн дол.

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Одним из последствий русского вторжения является понижение цен производителей на экспортно-ориентировочные продукты. Из-за блокады украинских портов Россией Украина столкнулась с перенасыщенностью внутреннего рынка и почти четырехкратным удорожанием экспортной логистики. Это привело к уменьшению цен внутри страны на 30%, в результате чего аграрии теряют 11,9 млрд дол.

Украинские производители также столкнулись с удорожанием факторов производства, в частности удобрений и топлива. Стоимость удобрений увеличилась на 37% от начала полномасштабного российского вторжения, а цены на дизельное топливо – на 39 центов за литр. Общие потери из-за повышения производственных затрат оцениваются в 859 миллионов долларов США.

Недополученный доход – это разница между фактическими доходами и доходами, которые сельхозпроизводители получили бы, если бы не вторжение России в Украину.

Как отметил специалист Центра Роман Нейтер, значительная доля недополученного дохода была бы использована для покрытия расходов на следующий сев и закупки кормов для скота, но без частичной компенсации потерь фермеры в пострадавших регионах не смогут возобновить производство.

Напоминаем:

Прямой ущерб от российского военного нападения в сельском хозяйстве Украины достиг 4,3 млрд долларов, наибольшие потери – вследствие уничтожения или повреждения угодий.