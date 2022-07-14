Перед большой войной "Антонов" выплатил юристам миллион долларов за возвращение здания в Киеве

Государственное предприятие "Антонов" уплатило 24,8 миллиона гривень юридической фирме "Ильяшев и партнеры" за сопровождение процесса возвращения здания по адресу г. Киев, просп. Победы, 41 в качестве долга ликвидированного "Брокбизнесбанка".

Об этом в статье для Экономической правды пишет глава ОО StateWatch Глеб Каневский.

В статье отмечается, что представители "Брокбизнесбанка" предложили здание на просп. Победы, 41, которое было ранее офисом банка, в качестве погашения долга. И это предложение, казалось бы, поступило за месяц до того, как "Антонов" нанял частную юридическую фирму "Ильяшев и партнеры" для возврата средств.

Такую версию развития событий автору рассказал высокопоставленный собеседник в "Укроборонпроме". Кроме того, штатные юристы "Антонова" и "Укроборонпрома" также сопровождали возвращение помещения.

В юридической фирме "Ильяшев и партнеры" отмечают, что услуги предоставлены в соответствии с соглашением с государственным предприятием, за которые вознаграждение без НДС составило 21,2 млн грн.

Суть дела. "Брокбизнесбанк" имел задолженность перед ГП "Антонов". Для погашения этой задолженности в июне 2018 года было решено передать государственному предприятию здание в Киеве. Согласно оценке, проведенной осенью 2018 года, стоимость переданного имущества составила 120,6 млн грн.

В июле 2018 года "Антонов" заключил договор о предоставлении юридических услуг с "ЮФ "Ильяшев и партнеры". Стоимость услуг юрфирмы определялась в процентах от суммы зачисленных на счет "Антонова" средств, полученных в связи с предоставлением услуг по взысканию задолженности с АО "Брокбизнесбанк".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, на государственном предприятии есть собственный штат юристов, некоторые из которых имеют удостоверения адвокатов. Всего за период 2018-2022 годов ГП "Антонов" уплатило штатным юристам 18,8 млн грн.

В начале 2022 года юридический штат предприятия насчитывал 32 человека, 15 из которых имеют свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

С ноября 2020 года по апрель 2022 года, то есть в период, когда юридической фирме были выплачены средства за услуги, ГП "Антонов" возглавлял Сергей Бычков. Последний был отстранен, якобы из-за непринятия решения о перемещении самолета "Мрия" АН-225 с аэродрома в г. Гостомель.

Подробнее читайте в статье: "Антонов" и партнеры. Как авиационный гигант отдал почти миллион долларов юристам для возврата долга

Экономическая правда